Nba, altro show di Banchero: Magic al primo successo stagionale

ORLANDO (Stati Uniti) - Doppia doppia di Paolo Banchero da 21 punti e 12 rimbalzi (più 7 assist) e prima vittoria stagionale per gli Orlando Magic che battono di forza gli Hornets per 113-93 . Magic che rompono la partita nel 2° quarto dominandolo 29-11 per andare al riposo lungo avanti 51-30. Nel 3° quarto Banchero scrive la parola fine alla partita realizzando 10 punti e aiutando i suoi a scappare fino al +32. Paolo è diventato il 6° giocatore nella storia della Lega ad iniziare la carriera realizzando 20+ punti nelle prime 6 partite raggiungendo Wilt Chamberlain , Oscar Robertson , Elvin Hayes , Dominique Wilkins e Grant Hill .

Colpo Cavs a Boston! Lakers sempre peggio

Colpo dei Cleveland Cavaliers che sbancano dopo un tempo supplementare Boston per 132-123 grazie agli 82 punti (41 a testa) della coppia LeVert-Mitchell mentre non c'è pace per i Lakers: Anthony Davis out (schiena), Russell Westbrook parte dalla panchina ma i gialloviola la 5ª partita consecutiva e questa volta a Minnesota (111-102) sotto i 29 di Anthony Edwards. Vani i 28 punti di LeBron James. Atlanta domina a 136-112 con 36 punti e 12 assist di Trae Young, Philadelphia passa a Toronto 112-90 senza Joel Embiid ma con 44 punti di Tyrese Maxey, Indiana c'è a Washington 127-117 trascinata dal trio Turner-Hield-Haliburton mentre Milwaukee batte New York 119-108 con quasi tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (30 punti, 14 rimbalzi e 9 assist).

Fontecchio out e Jazz ko

Doppia doppia per Nikola Jokic (12 punti e 10 rimbalzi) ma 26 punti per Bones Hyland nel successo dei Nuggets per 117-101 contro i Jazz con Simone Fontecchio che non ha giocato in quanto inserito nel protocollo Covid. DeMar DeRozan dice 33 punti, raggiunge quota 20 mila punti in carriera ma Chicago perde a San Antonio 129-124 con Keldom Johnson da 33 punti. Infine Phoenix batte New Orleans 124-111 con 27 punti di Mikal Bridges mentre Portland, priva di Lillard, supera Houston 125-111 con Anfernee Simons da 30 punti.