Nba, Bucks imbattuti mentre cadono Warriors e Nets

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Notte Nba che vede Trae Young realizzare 42 punti ma il duo Antetokounmpo-Holiday combina per 68 punti (34 a testa) e Milwaukee batte Atlanta 123-115 rimanendo imbattuta (5-0). Colpo di scena a Charlotte dove i Warriors campioni in carica cadono all'overtime 120-113 contro gli Hornets malgrado i 31 punti e 11 rimbalzi di Steph Curry , per i padroni di casa 31 di P.J Washington . Quinta sconfitta in 6 partite per i Brooklyn Nets che perdono in casa contro Indiana 125-116 malgrado i 35 di Kyrie Irving .

Utah c'è di misura contro Memphis

Gli Utah Jazz (sempr senza Fontecchio) battono 124-123 i Grizzlies privi di Ja Morant: decisive le due triple consecutive di Olynyk e Beasley per dare il 124-120 a 23". Joel Embiid torna in azione (25 punti) e grazie ad una sua tripla a 18" è decisiva per il successo a Chicago per 114-109. Infine vana tripla doppia di Luka Doncic (31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) per i Mavericks sconfitti in casa dopo un tempo supplementare dai Thunder (117-111) con Shai Gilgeous-Alexader da 38 punti. Infine I Sacramento Kings centrano la prima vittoria stagionale lasciando solo i Lakers a 0 (0-5): i King hanno avuto la meglio per 119-113 contro i Miami Heat grazie ai 27 punti di Kevin Huerter.