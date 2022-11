Nba, la notte di Durant e i Jazz vincono ancora senza Fontecchio

BROOKLYN (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con la stella di Kevin Durant a brillare su tutti. L'ex Warriors ha realizzato 36 punti nel successo casalingo dei Nets contro gli Indiana Pacers per 116-108 interrompendo la striscia di 4 ko consecutivi. Notte speciale per KD che grazie a questi 36 punti ha anche superato Vince Carter al 19° posto nella classifica marcatori di tutti i tempi salendo a 25,754 . I Milwaukee Bucks vincono in volata 110-108 contro i Detroit Pistons e rimangono imbattuti ( 6-0 ): decisivi i 31 punti di Giannis Antetokounmpo e i 25 di Jrue Holiday .

Utah spegne anche Morant

Ja Morant torna in azione, dice 37 punti, ma i Grizzlies cadono nettamente a Salt Lake City contro i Jazz (sempre privi di Simone Fontecchio) 121-105 con Lauri Markkanen da 31 punti e 11 rimbalzi. Tornano al successo i Clippers che, sempre senza Kawhi Leonard, la scampano per 95-93 contro Houston grazie al fadeaway vincente a 6" di Paul George (35 punti). Toronto spazza via Atlanta 139-109 con il solito Pascal Siakam (31 punti e 12 rimbalzi) oltre ai 21 punti a testa per Trent Jr-Barnes. Sacramento vince a Charlotte 115-108 infine Joel Embiid si prende un giro di riposo ma Philadelphia vince comunque a Washington 118-111 con James Harden da 23 punti e 17 assist e Tyrese Maxey da 28 punti.