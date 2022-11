Nba, Steve Nash non è più il coach dei Brooklyn Nets

Fine corsa per Steve Nash alla guida dei Brooklyn Nets. Il 48enne coach canadese e la franchigia newyorkese hanno deciso di separarsi dopo il pessimo avvio di stagione che ha visto i Nets vincere solo due delle prime sette gare. "È stata una decisione difficile ma siamo d'accordo che sia necessario cambiare", le parole del general manager Sean Marks. Nash ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio a Brooklyn nel 2020 ma il suo miglior risultato restano le semifinali di Conference alla prima stagione, quando i Nets sono stati sconfitti 4-3 dai futuri campioni dei Milwaukee Bucks. La guida della squadra è stata affidata per il momento al vice Jacque Vaughn ma Brooklyn si sta già muovendo per il sostituto: fra i nomi in esame, secondo "Espn", ci sarebbero quello di Ime Udoka, che Boston libererebbe dopo averlo sospeso prima dell'inizio della stagione, e l'ex Utah Jazz Quin Snyder.