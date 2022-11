Nba, a Orlando non basta Banchero. Golden State ko contro Miami

NEW YORK (STATI UNITI) - Non basta un'altra buona prova di Paolo Banchero ad evitare la sconfitta in trasferta di Orlando Magic nella regular season dell'Nba. Nella notte italiana, l'azzurro strappa applausi agli oltre 13mila spettatori del Paycom Center di Oklahoma City ma a vincere sono i Thunder per 116-108. Per la quasi 20enne ala-centro nata a Seattle ma con cittadinanza italiana, 15 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 38 minuti di impiego; il giocatore più prolifico della serata è il canadese e padrone di casa Gilgeous-Alexander, a referto con 34 punti contro i 30 di Carter. Sconfitta esterna anche per Golden State: i campioni in carica cedono per 116-109 sul parquet dei Miami Heat, trascinata dai 47 punti complessivi della coppia formata da Strus e Butler, mentre per i Warriors il giocatore più prolifico è il solito Steph Curry con 23 punti. L'addio di coach Nash non scuote a dovere i Brooklyn Nets, che finiscono ancora al tappeto in un avvio di stagione a dir poco deludente. I Chicago Bulls fanno festa per 108-109 nonostante i 32 punti di Durant nel quintetto della Big Apple. Successo interno, infine, per i Pheonix Suns, che battono i Minnesota Timberwolves per 116-107 con 29 punti di Johnson.