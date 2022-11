Nba, Doncic da record: Jazz ancora ko senza Fontecchio. Lakers ok all'overtime

Lakers, c'è bisogno dell'overtime per sbarazzarsi dei Pelicans

Secondo successo in 7 gare per i Lakers, anche se la vittoria contro New Orleans arriva all'overtime (120-117). Oltre ai 28 punti di Walker IV, decisive le doppie doppie di LeBron James (20 punti e 10 rimbalzi, oltre a 8 assist), Anthony Davis (20 punti e 16 rimbalzi) e Brown Jr (15 punti e 10 rimbalzi), mentre dalla panchina ne fanno 13 Westbrook (9 assist e 7 rimbalzi) e 11 Ryan. Per i Pelicans sono 27 i punti di Zion Williamson (7 gli assist, 5 i rimbalzi), si ferma a 22 McCollum (9 rimbalzi e 8 assist). Nella altre sfide della notte Nba, vittorie per Wizards (121-111 su Philadelphia con 30 punti e 9 rimbalzi per Porzingis), Cavaliers (114-113 sui Celtics con 29 punti per Garland), Heat (110-107 sui Kings con 26 punti e 12 rimbalzi per Herro), Hawks (112-99 sui Knicks con 36 punti e 9 assist per Murray), Bulls (106-88 sugli Hornets con 17 punti e 8 rimbalzi per Green), Clippers (109-101 sui Rockets con 21 punti e 10 rimbalzi per Morris Sr), Bucks (116-91 sui Pistons con 32 punti e 12 rimbalzi per Antetokounmpo), Raptors (143-100 contro gli Spurs con 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi per Siakam) e Grizzlies (111-106 su Portland con 29 punti per Bane).

Nba, tutti i risultati

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 114-113

Miami Heat - Sacramento Kings 110-107

New York Knicks - Atlanta Hawks 99-112

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 106-88

Houston Rockets - Los Angeles Clippers 101-109

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 116-91

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 100-143

Dallas Mavericks - Utah Jazz 103-100

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 106-111

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 120-117

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 111-121