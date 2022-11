Banchero, nuovo show in Nba. Bufera su Irving: punito dai Nets!

È stata una sfida vibrante quella giocata sul parquet dell'Amway Center tra Orlando e Golden State. Alla fine ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che conquistano il secondo successo nelle nove gare stagionali e piegano i campioni in carica con il punteggio di 130-129. Continua invece il momento no per i Warriors, in serie negativa da quattro partite e fin qui mai vittoriosa nelle cinque trasferte affrontate. Ancora show dell'azzurro Paolo Banchero che mette a referto 22 punti in 36 minuti (8/17 dal campo anche se con 0/4 dalla lunga distanza e 6/9 ai liberi), corredati da 8 rimbalzi, tre assist e una stoppata ma anche cinque palle perse. Freddissimo invece dalla lunetta e dall'arco Suggs (26 punti). L'assalto finale degli ospiti non basta però, nonostante i 39 punti con 8/15 da tre di Stephen Curry e i 27 punti di Klay Thompson.