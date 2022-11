Nba, Jazz corsari a casa dei Lakers con il ritorno di Fontecchio

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 12 partite che ha visto, anche se per 77", il ritorno in azione di Simone Fontecchio con gli Utah Jazz. La compagine di Salt Lake City si è imposta a Los Angeles contro i Lakers per 130-116 con Lauri Markkanen dominantore del match (27 punti e 13 rimbalzi). Vani i 26 punti uscendo dalla panchina per Russell Westbrook . Tripla Doppia di Giannis Antetokounmpo (26 punti, 14 rimbalzi, e 11 assist), 29 punti di Jrue Holiday e Milwaukee sbanca Minnesota 115-102 rimanendo imbattuta (8-0) e registrando la miglior partenza di sempre nella storia della franchigia. Eroe della notte però è Jerami Grant che non solo realizza 30 punti ma è suo il canestro sulla sirena che regala il successo per 108-106 ai Portland Trail Blazers sul campo dei Phoenix Suns.

Durant domina a Washington, bene anche i Cavs

Kevin Durant si carica sulle spalle i Nets e chiude con quasi tripla doppia da 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist nel netto successo a Washington per 128-86. DeMar DeRozan esplode per 46 punti (12/23 dal campo co 20/22 dalla lunetta) ma i Bulls cadono a Boston 123-116 con Jayson Tatum da 26 punti e 12 rimbalzi. Mitchell e Garland riposano ma Cleveland vince ancora espugnando Detroit 112-88 guidata dai lunghi: Jarrett Allen 24 punti e Kevin Love da 21+10. Indiana supera Miami di misura 101-99 con ancor al rookie Benn Mathurin sugli scudi (23 punti dalla panchina) oltre ai 25 di Buddy Hield mentre prosegue il momento negativo dei 76ers: Phila (senza Embiid ed Harden) perde al Madison Square Garden 106-104 contro i Knicks di Jalen Brunson (23 punti) che rimontano dal -12 nel 4° periodo.

Doncic non si ferma più: ottava partita da 30 punti

Luka Doncic non scende sotto quota 30 (35) e i Mavericks sopravvivono a Raptors 111-110 e alla tripla doppia di Scottie Barnes (11+10+10). Steve Kerr mette a riposo Curry, Thompson, Wiggins e Green e Golden State perde la 6ª partita consecutiva in trasferta cadendo a New Orleans 114-105 nel giorno del rientro di Brandon Ingram (26 punti). Memphis spazza via gli Hornets 130-99 mandando 8 giocatori in doppia cifra a referto mentre Paul George (32 punti) guida i Clippers a San Antonio 113-106.