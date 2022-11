Nba, super Banchero non basta: Orlando ko contro Sacramento

NEW YORK (Stati Uniti) - Nona perla stagionale su altrettante partite per i Milwaukee Bucks nella notte di Nba. Risolta anche la pratica Oklahoma City Thunder con il punteggio di 108 a 94. Una vittoria che arriva nonostante sia rimasto fuori in via precauzionale Giannis Antetokounmpo: sono 25 i punti messi a referto da Brook Lopez ma sono in sei a chiudere in doppia cifra. Solo al supplementare si è invece risolta la sfida tra Orlando Magic e Sacramento Kings con un 123-126 a favore degli ospiti che hanno recuperato anche 20 punti di svantaggio che avevano all'inizio del terzo quarto. Per Orlando non si puo' che sottolineare il nuovo record in carriera per Paolo Banchero, autore di 33 punti. Per i Kings invece ci sono i 37 i punti di De'Aaron Fox. Vittoria esterna anche per i Boston Celtics, che passano per 133 a 118 sul parquet dei New York Knicks; ben 27 le triple messe a referto per Boston su 51 provate. Overtime anche nella sfida vinta dagli Atlanta Hawks su New Orleans Pelicans per 124 a 121 al termine di una partita molto combattuta; il miglior realizzatore del match è Trae Young con 34 punti e 10 assist. Anche senza Irving vincono i Brooklyn Nets che passano per 98 a 94 in casa di Charlotte Hornets: rimontati undici punti nell'ultimo quarto e 27 punti per il solito Kevin Durant. Dall'altra parte, il rientrante Terry Rozier ne mette a segno 25. Tornano a vincere dopo 3 sconfitte consecutive i Minnesota Timberwolves che superano Houston Rockets per 129 a 117. Pochi problemi per i Denver Nuggets che mettono a sicuro la gara con San Antonio Spurs (126-101) già nella prima parte; per gli ospiti è la terza sconfitta di fila. Agevole anche il successo dei Phoenix Suns contro Portland Trail Blazers per 102 a 82.