Nba, Cleveland vince l'ottava consecutiva. Bene anche i Jazz

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 4 partite con i Cleveland Cavaliers che vincono a casa dei Los Angeles Lakers l'ottava partita consecutiva. I Cavs si sono imposti alla distanza per 114-100 grazie ad un solido primo tempo e ad un Donovan Mitchell da 33 punti. Per i Lakers vani i 27 punti di LeBron James. Sconfitta anche l'altra squadra di L.A, i Clippers, che ha ceduto in casa contro gli Utah Jazz 110-102 con 23 punti di Jordan Clarkson. Simone Fontecchio non è entrato. Pascal Siakam ko 2 settimane ma i Raptors battono in casa i Bulls 113-104 con 30 punti e 11 assist di Fred Van Vleet, infine il duo Morant-Bane (23 e 28 punti) trascina i Grizzlies al successo contro Washington per 103-97.