Nba, Howard giocherà a Taiwan: l'annuncio ufficiale

L'ex stella della NBA Dwight Howard si unirà a una squadra di basket del campionato di Taiwan con la quale il centro di 36 anni farà il suo debutto la prossima settimana. "Sono molto emozionato. Non vedo l'ora di atterrare a Taiwan e iniziare a giocare", ha detto Howard in un video pubblicato sulla pagina Facebook della sua nuova squadra, i Taoyuan Leopards. "Non vedo l'ora di conoscere i fan, mangiare il cibo locale e riportare il campionato a Taoyuan City", ha aggiunto. Howard è stato otto volte All-Star nelle sue 18 stagioni nella NBA e ha vinto un titolo con i Los Angeles Lakers nella stagione 2019-'20. Era libero dopo aver giocato per i Lakers nella stagione 2021-'22: ha segnato una media di 6,2 punti e 5,9 rimbalzi a partita con la franchigia di Los Angeles.