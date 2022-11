Nba, i Lakers perdono il derby e Le Bron James per infortunio. Durant trascina i Nets

Lakers, doppia beffa: ko nel derby e infortunio per LeBron James

L'altro derby, quello di Los Angeles, è invece appannaggio dei Clippers, che mettono sotto i Lakers (114-101) e si aggiudicano la stracittadina per la nona volta di fila in Nba: per gli ospiti anche la tegola LeBron James, che arriva a 30 punti, ma è costretto a lasciare il campo per infortunio a meno di 6' dalla fine dell'ultimo quarto: la diagnosi ufficiale del dopo-partita parla in realtà di "fastidio alla gamba sinistra" per il il numero 6 dei gialloviola. A ovest vincono tutte le prime cinque, l'assenza di Giannis Antetokounmpo non pesa e Milwaukee supera Oklahoma City, sia pure a fatica (132-136 d2ts).

Nba, tutti i risultati

Orlando Magic-Dallas Mavericks 94-87

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 95-105

Indiana Pacers-Denver Nuggets 119-122

Atlanta Hawks-Utah Jazz 119-125

Boston Celtics-Detroit Pistons 128-112

Brooklyn Nets-New York Knicks 112-85

Toronto Raptors-Houston Rockets 116-109

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 111-115

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 117-129

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 132-136 d2ts

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 122-124 d1ts

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 114-101

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 127-120