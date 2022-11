Nba, Butler da urlo: Miami stende Charlotte. Dallas ko con Washington

MIAMI (Stati Uniti) - Miami si aggrappa ad uno scatenato Butler - autore di 35 punti, 10 rimbalzi e 8 assist complessivi - per battere a fatica all'overtime i modesti Hornets (117-112) di questo inizio stagione (3-10 il record). Altra partita tirata e decisa in volata per gli Heats, che stavolta non si lasciano sfuggire il successo, battendo dopo un tempo supplementare i rivali, abili però a recuperare prima 15 lunghezze di svantaggio e poi le 12 di margine dell'ultima frazione, guidati dai 29 punti siglati da Kelly Oubre Junior, dai 22 di Terry Rozier e dai 16 a testa di Jaden McDaniels e Mason Plumlee. Washington invece si sbarazza di Dallas (113-105) anche senza Beal e Porzingis: a guidare gli Wizards ci pensa Kyle Kuzma (36 punti e 11 rimbalzi), mentre Doncic si ferma a 22 punti con 8/21 al tiro. Portland vince ancora in trasferta, senza Lillard, beffando New Orleans, mentre Philadelphia inciampa anche ad Atlanta. Senza Bradley Beal e Kristaps Porzingis (il grande ex di giornata, fermato da un problema muscolare all'inguine).