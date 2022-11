Nba, Doncic e Tatum danno spettacolo: tutto facile per Dallas e Boston

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Nella notte italiana prosegue la regular season dell'NBA, con un Kevin Durant in formato monstre. I Brooklyn Nets si impongono per 110-95 sui Los Angeles Clippers grazie soprattutto ai 27 punti realizzati dal gigante di Washington, che aggiunge a referto anche 6 rimbalzi e 3 assist. Molto bene, tra le file newyorkesi, anche Seth Curry (22). Vince anche Dallas, che supera i Portland Trail Blazers col punteggio di 117-112. L'assoluto MVP del match non può che essere Luka Doncic: lo sloveno mette in mostra tutto il meglio del suo repertorio e realizza 42 punti (cui si aggiungono 13 rimbalzi e 10 assist), rendendo nulle le ottime prestazioni di Grant e Lillard, autori rispettivamente di 37 e 29 punti, dall'altro lato del parquet. A Detroit trionfano i Celtics: 117-108, con Jayson Tatum che realizza 43 punti (10 rimbalzi). Possono sorridere anche i Miami Heat, che battono col punteggio di 132-115 gli Hornets in una partita senza storia. Molto bene pure Philadelphia, che trova il 6° successo in questo avvio di regular season schiacciando gli Atlanta Hawks con un netto 121-109. Per i 76ers il protagonista assoluto è Joel Embiid, che infila ben 42 punti con 20 rimbalzi. Ottime prove anche di Maxey (26 punti) e Harris (21 punti). Infine, nelle altre gare della nottata i New Orleans Pelicans battono gli Houston Rockets per 119-106, gli Indiana Pacers stendono i Toronto Raptors con il punteggio di 118-104, mentre gli Washington Wizards superano i Jazz 121-112. Alle 18 italiane di oggi si giocherà, invece, il match tra i New York Knicks e gli Oklahoma City Thunder.