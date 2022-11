Nba, Embiid da urlo: 59 punti e Utah ko. I Lakers tornano a vincere

È un Joel Embiid da antologia quello visto stanotte sul parquet del Wells Fargo Center di Philadelphia. Il 28enne camerunese mette infatti a referto ben 59 punti in 37 minuti di impiego e trascina i 76ers alla vittoria contro Utah (105-98). Per i Jazz, ancora privi dell'italiano Simone Fontecchio, si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro i Washington Wizards, la quinta della regular season. Continua il momento no dei Cleveland Cavaliers che, nonostante i 51 punti messi a segno da Garland, perdono 129-124 contro i Minnesota Timberwolves, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. A trascinare gli ospiti al successo i 30 punti di Russell e i 29 di Towns.