Nba, Boston vola: 7ª vittoria di fila. Milwaukee ko nonostante Antetokounmpo

Nba, Banchero out e Orlando ko: Miami ferma Phoenix

Ancora out anche l'altro azzurro Paolo Banchero. Un'assenza pesante per gli Orlando Magic che sul parquet dell'Amway Center cadono 112-105 contro Charlotte Hornets. Ai padroni di casa non bastano i 23 punti (6 rimbalzi e 3 assist) messi a referto da Wagner e i 20 (5 rimbalzi e 4 assist) di Carter. La giocata difensiva di Jimmy Butler (5/12 al tiro, 16 punti, 13 rimbalzi e 7 assist) su Devin Booker (25 punti e 8 rimbalzi) nell'ultimo possesso di partita permette ai Miami Heat di stoppare la corsa dei Phoenix Suns, che si arrendono sul filo di lana per 113-112 sotto i colpi di Adebayo, a referto con 30 punti. Nel giro di una manciata di secondi i Suns sbagliano tre potenziali conclusioni che potevano valere il pareggio. Alla sirena finale sono 21 i punti di Duane Washington, chiamato insieme a Payne a fare le veci dell'infortunato Chris Paul. Nonostante il rientro di Giannis Antetokounmpo (27 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) i Milwaukee Bucks incassano il terzo ko nelle ultime quattro gare e perdono 106-121 contro Atlanta Hawks. Toronto vince a Detroit, tutto facile per i Clippers contro Houston, mentre i campioni in carica di Golden State passeggiano contro San Antonio (36 punti per Poole).

Nba, ecco tutti i risultati

Detroit Pistons-Toronto Raptors 111-115

Orland Magic-Charlotte Hornets 105-112

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 126-122

Miami Heat-Phoenix Suns 113-112

Houston Rockets-Los Angeles Clippers 106-122

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 106-121

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 132-95