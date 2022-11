Nba, gioia Dallas: Doncic stende i Clippers all'ultimo respiro. Disastro Brooklyn

DALLAS (Stati Uniti) - Prosegue la regular season dell'Nba. Nella nottata italiana Dallas supera i Clippers di 2 punti con il punteggio di 103-101. Sul parquet casalingo dell'American Airlines Center i Mavericks dominano incontrastati per tutta la prima parte di gara, per poi farsi rimontare clamorosamente 25 punti di vantaggio. Ad appena 27'' dalla sirena, c'è il solito, inarrestabile Doncic - autore di 35 punti complessivi - a risolvere la partita con una tripla da extraterrestre. Tra i Mavs gran prova anche per Finney-Smith, autore di 21 punti. Nonostante i 27 punti di Durant, i Nets naufragano miseramente con i Sacramento Kings, al loro 4° successo consecutivo grazie ai 31 punti messi a referto da Davis. Finisce 153-121. Brooklyn mette in scena un autentico teatro degli orrori in fase difensiva. Perdono anche i Jazz, 118-111, contro i New York Knicks. Per Utah, dove l'azzurro Simone Fontecchio cerca di mettersi in mostra (9 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in circa 17' di gioco), si tratta del terzo ko consecutivo. Negli altri match della notte i New Orleans Pelicans si impongono in casa sui Memphis Grizzlies per 113-102 con una sfida all'ultimo canestro tra McCollum e Morant, autori rispettivamente di 30 e di 36 punti. Infine, Portland conquista il 4° trionfo nelle ultime 5 partite battendo i San Antonio Spurs 117-110. Per i Blazers sono da registrare le grandissime prestazioni dei soliti Grant (29 punti e 8 rimbalzi) e Lillard (22 punti e 11 assist). Per gli Spurs c'è una sola nota positiva, che risponde al nome di Poeltl, top-scorer della partita con 31 punti.