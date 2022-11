Nba, Utah torna in vetta ad Ovest: vittoria a Portland con Fontecchio in campo

PORTLAND (Stati Uniti) - Sono 5 le partite della notte con gli Utah Jazz che si impongono a Portland 118-113 con 28 punti di Jordan Clarkson e 29 di Malik Beasley uscendo dalla panchina. Per Simone Fontecchio 3 punti (1/5 dal campo) in 12' di utilizzo in quella che è stata la vittoria numero 12 in stagione per i Jazz che, al momento, li riporta in vetta alla Western Conference (12-6). Partita folle invece ad Atlanta dove gli Hawks hanno battutto 124-122 i Toronto Raptors dopo un tempo supplementare e sulla sirena: a 3" dalla sirena Anunoby è gelido dalla lunetta per il 122-122 ma Toronto si dimentica completamente Griffin nella metà campo difensiva! Trae Young (33 punti e 12 assist) vede e con l'alley-oop sulla sirena serve A.J Griffin che manda i titoli di coda.