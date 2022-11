Nba, LeBron James torna e fa vincere i Lakers. Ok Boston Celtics e Golden State

LeBron James torna dopo cinque partite out per infortunio ed è subito decisivo, con 21 punti, per la vittoria dei Los Angeles Lakers sul campo dei San Antonio Spurs (105-94). Anche otto rimbalzi e cinque assist, in 33 minuti, per James. Vincono anche i Boston Celtics che, trascinati dai 30 punti da Jayson Tatum, hanno superato i Sacramento Kings (122-104) mentre i Milwaukee Bucks hanno conquistato una vittoria importante sui Cleveland Cavaliers (117-102) con Giannis Antetokounmpo che ha segnato 38 punti. I Phoenix Suns hanno mantenuto il loro piccolo vantaggio nella Western Conference con una vittoria sui Detroit Pistons (108-102). I Golden State Warriors, campioni in carica, hanno battuto (129-118) gli Utah Jazz, riportando in pareggio il proprio bilancio (10-10).