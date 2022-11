Nba: i Magic di Banchero ancora ko, vincono Celtics, Bucks e Cavaliers

Vincono tutte le prime della classe della Eastern Conference di Nba: i Boston Celtics , ancora privi dell'infortunato Danilo Gallinari, hanno piegato 130-121 i Washington Wizards conquistando il terzo successo consecutivo grazie soprattutto a un super Jaylen Brown , autore di 36 punti. Altri sei giocatori di casa (Brogdon, White, Hauser, Horford, Smart e Kornet) hanno poi raggiungo la doppia cifra. Altra prova di forza, invece, per Giannis Antetokounmpo che mette a referto 30 punti e 11 rimbalzi, vince il mismatch contro Luka Doncic , autore di 27 punti, e trascina alla vittoria i Milwaukee Bucks costringendo i Dallas Mavericks alla quarta sconfitta consecutiva (124-115). Sugli scudi anche Grayson Allen: 25 punti con un'incredibile percentuale di tiri: 8 su 10 da due e 7 su 8 da tre. Pur soffrendo, vincono anche i Cleveland Cavaliers in casa dei Detroit Pistons (94-102). I compagni di squadra di Donovan Mitchell , miglior realizzatore della partita con 32 punti, erano sotto di tre punti all'inizio dell'ultimo quarto. Da lì hanno ribaltato la partita, infliggendo poi un 29-16 agli avversari.

Altra sconfitta per gli Orlando di Banchero, Ja Morant trascina i Grizzlies

I Memphis Grizzlies, terzi nella Western Conference, hanno soffiato la vittoria ai New York Knicks, battuti di quattro punti davanti al loro pubblico del Madison Square Garden (127-123). Ja Morant è stato uno dei principali artefici della vittoria di Memphis siglando una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. I Golden State Warriors di Stephen Curry (25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) hanno superato i Minnesota Timberwolves 137-114 ottenendo la seconda vittoria esterna della stagione. Sempre a occidente, tra le squadre in testa alla classifica i Los Angeles Clippers (quinti) hanno battuto gli Indiana Pacers 114 a 100. Sale in cattedra il croato Ivica Zubac, che chiude la sfida con 31 punti ma soprattutto 29 rimbalzi, miglior prestazione stagionale. Sconfitta (4ª di fila) interna per gli Orlando Magic di Paolo Banchero che, nonostante i 18 punti dell'italiano, migliore dei suoi, si devono arrendere di fronte ai Philadelphia 76ers (103-133). Vincono anche i Brooklyn Nets, 111-97 contro Portland Trail Blazers, e i Miami Heat che piegano a domicilio Atlanta Hawks con il punteggio di 98-106.

Nba, tutti i risultati

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 111-97

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 114-137

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 114-100

Atlanta Hawks - Miami Heat 98-106

Boston Celtics - Washington Wizards 130-121

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94-102

New York Knicks - Memphis Grizzlies 123-127

Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103-133

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 124-115