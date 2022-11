Nba: Banchero show ma Orlando perde ancora, volano Boston e Phoenix

Continua a volare Boston : 13ª vittoria nelle ultime 14 e dominio assoluto a Est. Persino troppo semplice il successo su Charlotte per 140-105, con i Celtics che mettono la partita in cassaforte già nel primo quarto con un +27. Un parziale che permette a coach Mazzulla di tenere in panchina Smart e Tatum , che intanto avevano già messo a referto rispettivamente 22 punti e 15 assist (massimo in carriera) e 35 punti, oltre a Brodgon per tutto l'ultimo periodo. La terza forza della Eastern Conference, dietro anche Milwaukee, resta Cleveland , che però si schianta contro Toronto (100-88), con i Raptors che ritrovano dopo 10 partite Pascal Siakam (18 punti e 11 rimbalzi). Alle spalle dei Cavs spunta Indiana, che con una tripla alla sirena del rookie Andrew Nembhard beffa i Lakers per 116-115 risalendo da -17 nel quarto quarto. Per i Pacers anche 24 punti e 14 assist di Haliburton, mentre ai gialloviola non bastano Davis (25 punti e 13 rimbalzi), James (21+7) e Westbrook (24 punti di cui 17 nel secondo tempo). Impatto devastante al rientro per Joel Embiid: 30 punti di cui 7 nell'ultimo minuto di partita e successo Philadelphia su Atlanta (104-101).

Incubo Orlando: Banchero super, ma non basta. Perdono anche i Jazz di Fontecchio

A Ovest, invece, comanda Phoenix, in serie positiva da cinque partite dopo il 122-117 su Sacramento. Sale in cattedra Devin Booker (44 punti, 8 rimbalzi e 6 palle recuperate), nona doppia stagionale per Deandre Ayton (17 punti e 12 rimbalzi), per i Kings - al terzo ko consecutivo - 30 punti di Monk e un Sabonis da 17 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Denver vola sulle ali di Jokic (32 punti e 12 rimbalzi) e Murray (31 punti) e batte 129-113 Houston, a trascinare New Orleans ci pensa invece Zion Williamson: 23 punti e 8 assist ma soprattutto la tripla a 44" dalla fine che affonda OKC (105-101). Continua l'incubo di Orlando, alla quinta sconfitta di fila. Non basta un Paolo Banchero da 24 punti con 9/17 dal campo (1/1 da tre) e 5/10 dalla lunetta) oltre a 4 rimbalzi, 5 assist, due palle recuperate e cinque perse in 39 minuti, i Magic si arrendono per 109-102 ai Nets di uno straripante Kevin Durant, che mette in scena la sua miglior prestazione stagionale (45 punti). Oltre a Banchero bene anche Bol (24 punti) e Wagner (21), ma non basta per risollevare le sorti della formazione della Florida. Ma "Se Atene piange, Sparta non ride". Non va infatti meglio all'altro italiano Simone Fontecchio, semplice spettatore nel ko di Utah (anche i Jazz in serie negativa da 5 partite) per 114-107 contro i Bulls (26 punti di DeRozan). A chiudere il quadro sui risultati della notte il successo di Washington (142-127 su Minnesota) con 41 punti (career-high) di Kristaps Porzingis.

Nba, tutti i risultati

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 104-101

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 142-127

Boston Celtics - Charlotte Hornets 140-105

Brooklyn Nets - Orlando Magic 109-102

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 100-88

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 105-101

Denver Nuggets - Houston Rockets 129-113

Utah Jazz - Chicago Bulls 107-114

Sacramento Kings - Phoenix Suns 117-122

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 115-116