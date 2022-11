Nba, Doncic da urlo: vince la sfida con Curry e Dallas batte Golden State

Tutti in piedi per Luka Doncic. Sul parquet dell'American Airlines Center di Dallas, il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e con ben 41 punti a referto non solo vince il mismatch contro Steph Curry ma, dopo quattro sconfitte di fila, regala il successo in volata (116-113) ai Mavericks contro Golden State. Ai Warriors non bastano i 32 punti messi a segno dall'americano, pertanto dopo tre affermazioni consecutive arriva un altro ko, l'undicesimo della stagione. Rotonda vittoria in trasferta per i New York Knicks, che violano il parquet dei Detroit Pistons per 140-110 con 36 punti di Randle, il più prolifico del match. Affermazione esterna anche per il Los Angeles Clippers, che passano per 118-112 sul campo dei Portland Trail Blazers nonostante i 69 punti complessivi della coppia Simons (37)-Grant (32). Tra i californiani bene Powell, che chiude con 32 punti a referto.