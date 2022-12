Nba: sorridono i Jazz di Fontecchio, Magic ancora ko nonostante Banchero

Serata agrodolce per i due italiani in Nba: mentre sorridono i Jazz di Simone Fontecchio, continua l'incubo per Orlando che, nonostante l'ennesima ottima prova di Paolo Banchero, perde ancora e incassa la sesta sconfitta di fila, la 17ª in 22 partite. Utah supera i Los Angeles Clippers 125-112 e dopo le ultime esclusioni l'azzurro rivede il campo e negli 11 minuti sul parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City mettere a referto 3 punti, un rimbalzo e un assist. I padroni di casa mandano tutto il quintetto iniziale in doppia cifra con i 33 punti di Clarkson, i 23 (con 9 rimbalzi) di Markkanen, i 21 di Sexton, i 14 (con 12 rimbalzi) di Vanderbilt, i 12 di Olynyk e, dalla panchina, gli 11 di Alexander-Walker. I Magic, invece, non sembrano trovare la luce in fondo al tunnel e cadono tra le mura amiche 108-125 contro gli Atlanta Hawks. Non basta l'ennesima prestazione super di Paolo Banchero che, in 35 metti, segna 20 punti, conquista 2 rimbalzi e fornisce 5 assist. In doppia cifra anche Wagner che ne fa 22 e dalla panchina arrivano i 12 di Ross e gli 11 di Anthony, ma per Orlando l'incubo sembra infinito. A trascinare gli avversari al successo i 30 punti e 14 assist di Trae Young. Doppia doppia anche per Capela che chiude con 20 punti e 12 rimbalzi, mentre di punti ne fa 27 Murray e dalla panchina 15 Griffin e 12 Okongwu.