Nba, Doncic non basta a Dallas: Detroit fa festa al supplementare

Dopo le 13 partite della notte tra mercoledì e giovedì , Detroit e Dallas si sono sfidate in una gara equilibratissima sul parquet della Little Caesars Arena. Alla fine, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa nell'extratime: i tempi regolamentari, infatti, si sono chiusi sul 117 pari, pertanto si è dovuto andare oltre per decretare il vincitore della contesa.

Detroit Pistons-Dallas Mavericks 131-125 dts

Ai Mavericks non è bastata l'ennesima prova superlativa di Luka Doncic, top scorer dell'incontro con 35 punti e 10 assist. Lo sloveno ha "oscurato" le ottime prestazioni anche dei compagni Hardaway (26 punti) e Wood che, pur entrando dalla panchina, ha messo a referto 25 punti e ben 8 rimbalzi. In doppia cifra anche il tedesco Kleber con 10 punti. Tanto però non è bastato per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei (lo scorso turno era arrivato il successo contro i Golden State Warriors di Stephen Curry). Dopo tre ko di fila, invece, tornano a sorridere i Detroit Pistons, trascinati alla vittoria da un super Bogdanovic, autore di 30 punti. Il croato non è stato il solo a fare benissimo, tanto che oltre a lui anche altri cinque compagni sono riusciti a chiudere in doppia cifra: ne fa 22 Hayes, 19 (con 13 rimbalzi) Bagley, poi dalla panchina arrivano i 16 di Ivey, gli 11 di Duren e i 10 di Burks.