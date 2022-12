Nba, Lebron riscrive la storia: ha superato Magic Johnson

TORINO - Colpo grosso dei Los Angeles Lakers, che battono in trasferta i Milwaukee Bucks per 133-129. Il team oroviola vince grazie ai 44 punti di Anthony Davis, che ha fatto meglio del rivale di giornata Giannis Antetokounmpo, "fermo" a quota 40. LeBron James ne approfitta per scrivere altre pagine di storia del basket : proprio in questa gara ha realizzato il suo assist numero 10.142 e ha superato Magic Johnson (10.141), piazzandosi al sesto posto della classifica all time. Non è finita, perché la vittoria su Milwaukee è la sua numero 900 in carriera. Una leggenda vivente.

Miami ferma Boston

Importante successo esterno, all'overtime, per i Miami Heat, che fermano i Boston Celtics, leader nella classifica del Gruppo Est, imponendosi per 120-116. Al TD Garden, protagonista della vittoria degli ospiti è il rientrante Jimmy Butler, con 25 punti e 15 rimbalzi, in 36 minuti giocati. "Inutili" per i Celtics i 37 punti di Jaylen Brown. Ko casalingo anche per i Suns, piegati di misura (122-121) dagli Houston Rockets. Da segnalare i 41 punti di Devin Booker la formazione di Phoenix, che resta comunque al comando del Gruppo Ovest. Falliscono, infatti, l'aggancio in vetta i Denver Nuggets, battuti dagli Atlanta Hawks per 117-109, e raggiunti al secondo posto di questa Conference dai New Orleans Pelicans corsari sul campo dei San Antonio Spurs (117-99).