Nba, notte di sconfitte per Banchero e Fontecchio. Curry trascina i Warriors

Doncic trascina Dallas, bene anche i Warriors

Luka Doncic dice 30 punti e i Dallas Mavericks passano a New York 121-100, vittoria facile in trasferta anche per Sacramento che piega 123-96 i Clippers con il career-high del rookie Keegan Murray (23 punti). Giannis Antetokounmpo si prende un giro di riposo (insieme a Holiday e Middleton) e Milwaukee vince comunque a Charlotte 105-96 guidata da 20 punti di Bobby Portis. Golden State domina Houston 120-101 con 36 punti di Andrew Wiggins e 30 punti e 10 assist di Stephen Curry, infine Shai Gilgeous-Alexander (33 punti) e Josh Giddey (21 punti e 12 rimbalzi) trascinano i Thunder al successo esterno sul campo di Minnesota per 135-128.