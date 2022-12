Nba, Davis esalta i Lakers: 55 punti contro i Wizards

TORINO - Ancora una volta prestazione da urlo per Anthony Davis, protagonista assoluto nella notte italiana Nba. Con ben 55 punti a referto (più 17 rimbalzi e 3 blocchi), l'ala ha esaltato Los Angeles, che ha battuto in trasferta i Washington Wizards per 130-119. Con questa prestazione è diventato il primo giocatore dei Lakers dal marzo 2013 a mettere insieme almeno 40 punti in due partite consecutive: l'ultimo a riuscirci era stato Kobe Bryant. Anche Gasol (ex Lakers e campione NBA con Bryant nel 2009 e 2010) ha commentato la super prestazione di Davis su Twitter: "AD è assolutamente pazzesco! Ecco di cosa sto parlando!! Continua così".