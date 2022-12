Nba, Fontecchio e Banchero eroi della notte: decisivi nei successi Jazz e Magic

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Notte Nba da 11 partite con Simone Fontecchio assoluto protagonista. L'azzurro degli Utah Jazz , schierato da 6° uomo, ha chiuso con 18 punti realizzando anche il canestro decisivo nel finale thriller contro i Golden State Warriors (privi di Curry): a 5" (sul +1 ospiti) palla recuperata dai Jazz che volano in contropiede, Beasley serve l'ex Olimpia Milano che a 1" schiaccia per il 124-123 finale! Non solo Fontecchio ma anche Paolo Banchero è stato tra gli eroi della notte Nba. La prima scelta assoluta degli Orlando Magic ha chiuso con 23 punti di cui 10 nel supplementare, compreso il 6/6 dalla lunetta negli ultimi 7", per avere la meglio sui Los Angeles Clippers ( 116-111 ).

Boston domina i Suns, bene Nets e Giannis

Il big match della notte è un totale blow-out perché i Boston Celtics dominano 125-98 i Suns a domicilio nel giorno del rientro di Chris Paul: 25 punti a testa per il duo Tatum-Brown con 16/45 da 3 di squadra. Kevin Durant dice 29 punti, Kyrie Irving 33 punti e i Nets battono senza problemi Charlotte 122-116 mentre Giannis Antetokoummpo firma un altro 30ello (35) e i Bucks archiviano i Kings 126-113. Brutta sconfitta in trasferta per Atlanta sul campo dei New York Knicks per 113-89 con Julius Randle scatenato da 34 punti e 17 rimbalzi mentre i Lakers (senza James, Davis e Beverley) cadono a Toronto 126-113 contro i 50 punti combinati (25 a testa) di Siakam e VanVleet. DeMar DeRozan realizza 15 dei suoi 27 punti nel 4° periodo e i Bulls battono Washington 115-111, tutto facile per i Memphis Grizzlies contro i Thunder (123-102) con tripla doppia di Ja Morant da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Minnesota supera Indiana 121-115 trascinata dai 28 di D'Angelo Russell e dai 26 di Anthony Edwards. Altra solida prestazione per Zion Williamson (29 punti e 10 rimbalzi) e 5ª vittoria consecutiva dei Pelicans che piegano Detroit 104-98.