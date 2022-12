Nba: finale pazzesco tra Portland e Denver, Clippers ko

Finale da urlo al Moda Center tra Portland e Denver (120-121). I padroni di casa passano avanti a 8.8 secondi dalla sirena con la tripla di un super Damian Lillard, autore di 40 punti, 12 assist e 9/17 dalla lunga distanza. Quando la vittoria sembra in pugno ecco il colpo di scena: manca infatti meno di un secondo, esattamente 9 decimi, quando arriva la beffa con un super canestro sempre dall’arco di Jamal Murray che, dopo tre ko di fila, regala il successo ai Nuggets. Successo anche per i Miami Heat che, guidati da Adebayo (31 punti) e Butler (26) battono i Clippers privi di Kawhi Leonard con il punteggio di 115-110. Al quintetto di Los Angeles non bastano i 29 punti (8 rimbalzi e 7 assist) di Paul George e i 20 (4 rimbalzi e 3 assist) di Reggie Jackson. Tornano a sorridere anche i San Antonio Spurs che interrompono una striscia di 11 sconfitte consecutive aggiudicandosi per 118-109 il derby texano contro gli Houston Rockets. All'AT&T Center, salgono in cattedra Keldon Johnson e Tre Jones, autori rispettivamente di 32 e 26 punti. Tra gli ospiti il migliore è Jabari Smith Jr che mette a referto 23 punti, seguito dai compagni Alperen Sengun (16), Eric Gordon e Jalen Green (14 a testa). Le due formazioni rimangono comuque agli ultimi due posti della Western Conference.