Nba, Curry e Thompson trascinano i Warriors: Celtics sconfitti

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Sono state 8 le partite della notte Nba con il rematch delle Nba Finals 2022 tra i Golden State Warriors e i Boston Celtics in scena al Chase Center di San Francisco. I campioni in carica si sono imposti con personalità 123-107 con 66 punti combinati dal duo Stephen Curry (32) e Klay Thompson (34 di cui 24 nel 1° tempo): Golden State ha comandato le operazioni dall'inizio alla fine asstendo il colpo di grazie nell'ultimo periodo fino a scappare sul +20 . Per Boston vani i 32 punti di Jaylen Brown .

Brooklyn vince senza 8 giocatori, bene Jokic e Lillard

I Brooklyn Nets mettono a riposo Durant, Irving, Simmons e altri 5 giocatori ma vincono lo stesso ad Indianapolis per 136-133 con 33 punti di Cam Thomas. Tripla doppia per Nikola Jokic da 31 punti, 12 rimbalzi e 14 assist e successo Nuggets contro i Jazz (115-100) con Simone Fontecchio ancora out, Portland batte Minnesota 124-118 con 67 punti confezionati da Anfernee Simons (31) e Damian Lillard (36). I San Antonio Spurs sorprendono i Miami Heat a domicilio 115-111 nel giorno del 26° anniversario della prima panchina di coach Popovich, i Clippers tornano al successo e lo fanno a Washington per 114-107 grazie ai 36 punti di Paul George mentre i Cavaliers hanno la meglio sui Thunder 110-102 con i 20elli di Mobley (21 punti e 12 rimbalzi), Allen (21 punti e 11 rimbalzi) e LeVert (22 punti). Infine i Chicago Bulls travolgono Dallas (priva di Doncic) 144-115 con 28 punti di DeMar DeRozan.