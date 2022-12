Nba, Banchero trascina ancora al successo i Magic contro Toronto

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con gli Orlando Magic di Paolo Banchero che conquistano il 3° successo consecutivo. All'Amway Arena i padroni di casa battono ancora i Toronto Raptors (111-99) con il prodotto di Duke da 20 punti e 12 rimbalzi oltre ai 23 di Franz Wagner decisivo nel 4° periodo. Non si fermano i New Orleans Pelicans al loro 7° successo filatoe 2° consecutivo in 72 ore contro i Phoenix Suns: Zion Williamson firma a referto un'altra soldia prestazione da 35 punti e New Orleans vince 129-124 dopo un tempo supplementare. LeBron James ed Anthony Davis combinano per 69 punti (35 e 34 con 12 rimbalzi) e i Lakers vincono a Detroit 124-117.