Nba, Gallinari: "Il recupero procede bene". E sul ritorno in campo...

BOSTON (Stati Uniti) - Danilo Gallinari è costretto ad osservare dalla panchina i suoi compagni di squadra dei Boston Celtics causa infortunio al ginocchio rimediato in estate con la Nazionale. L'ex Atlanta Hawks ha parlato a Sky Sport della sua situazione e di come sta procedendo al riabilitazione: "Il recupero sta procedendo bene e sono contento, ma è difficile dire se tornerò in campo in questa stagione, anche se di sicuro lo spero perché la squadra è forte ed è un bel gruppo. Farne parte in campo sarebbe sicuramente meglio che farne parte da fuori, ma vedremo. È difficile fare programmi - aggiunge - Diciamo che in queste situazioni è difficile fare programmi a lungo termine: proviamo ad affrontarla valutando giorno per giorno e settimana per settimana. È difficile dire se sarò in campo per la fine della stagione o per i playoff".