Nba: Celtics ancora ko, volano i Grizzlies, show di Doncic e Lillard

Sono sette le gare Nba disputate nella notte italiana. Grande spettacolo e alcuni risultati a sorpresa. A cominciare dal ko di Boston che, dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro i Golden State Warriors, perde anche in casa dei Clippers (113-93). A fare la differenza sul parquet della Crypro.com Arena il duo Leonard-George: 25 punti e 9 rimbalzi per il primo, 26 punti per l'ex Indiana. Per la prima volta in stagione Boston resta sotto i 100 ma mantiene il comando della Eastern Conference. Sconfitta anche per i Cavaliers, che sbattono contro San Antonio (112-111). Momento altalenante per Cleveland, che rimane però al terzo posto. Per gli Spurs, invece, sembra essere tornato il sereno: dopo undici sconfitte di fila la squadra di Popovich porta a tre le vittorie consecutive, soprattutto grazie a Keldon Johnson (21 punti e la decisiva stoppata nel finale su Mitchell) e Josh Richardson (24 punti). Continua la risalita di Brooklyn (112-100 su Washington con 30 punti di Durant e 24 di Irving) mentre Miami fa sua la sfida con i Pacers (87-82) trascinata da Adebayo (22 punti e 17 rimbalzi) e Butler (20 punti, di cui 7 consecutivi nel finale dell'ultimo quarto).