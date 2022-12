Nba: i Jazz vincono anche senza Fontecchio, Bucks ko

C'è voluto l'extratime per decidere la sfida tra Jazz e Pelicans. Alla fine ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che, seppur ancora privi dell'italiano Simone Fontecchio, out per l'infortunio alla caviglia, hanno superato gli avversari per 132-129, con un parziale di 9-6 nel supplementare. A trascinare Utah al successo sono stati Clarkson e Markkanen, che hanno messo a referto rispettivamente 39 e 31 punti. Agli ospiti non bastano le prestazioni super di Williamson (31 punti) e McCollum (28). Settima vittoria consecutiva per i Grizzlies che al FedEx Forum stendono i Bucks contro un netto 142-101. Tripla doppia per Ja Morant (25 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist). Il greco Antetokounmpo, così come il compagno Portis, si ferma a 19. Tyler Herro con 41 punti, nuovo massimo in carriera, firma invece la vittoria dei Miami Heat in Texas contro Houston Rockets (108-111). Dopo cinque ko di fila ritrovano il successo i Suns che battono a domicilio i Los Angeles Clippers con il punteggio di 95-111.