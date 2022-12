Nba, Banchero show: impresa Orlando contro Boston

C'è la firma, a caratteri cubitali, di Paolo Banchero sull'impresa di Orlando a Boston. I Magic espugnano il TD Garden per 117-109 e costringono i Celtics alla terza sconfitta nelle ultime quattro. La 20enne ala grande nata a Seattle ma con cittadinanza italiana, impiegato per complessivi 37 minuti, mette a referto 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist e marchia con una prestazione super la quinta vittoria consecutiva del quintetto di Mosley. Tra i padroni di casa 31 punti per Tatum e 26 per Brown. Vittorie casalinghe per Dallas e Los Angeles Lakers: i Mavericks si impongono per 130-110 sui Portland Trail Blazers con 33 punti di Doncic e 32 di Wood, i californiani mettono al tappeto i Denver Nuggets per 126-108 con 30 punti di James, il più prolifico della serata.