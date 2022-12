Nba, Booker da urlo: rimonta super dei Suns sui Pelicans. Ko i Jazz di Fontecchio

Si chiude con un bottino di appena 2 punti, 3 rimbalzi e 1 assist il ritorno in campo di Simone Fontecchio. L'azzurro, rimasto per un po' ai box per un infortunio alla caviglia, nei 15' di impiego non riesce a incidere e gli Utah Jazz perdono con un rotondo 123-97 contro i Milwaukee Bucks che vincono facile seppur privi della stella Giannis Antetokoumpo, fermo per un problema al ginocchio. Portis (22 punti) e Holiday (21) i più ispirati della serata. A Cleveland, nel duello "Cavs-Mavs" è una schiacciata di Jarrett Allen (100-99) a regalare il successo ai padroni di casa. Sulla West Cost, Kawhi Leonard ci ha messo del tempo a trovare il ritmo, con uno 0/4 al tiro nel primo quarto, ma alla fine ha permesso, con 31 punti - suo record stagionale - ai Clippers di dominare i Washington Wizards (102-93). L'Nba torna a Città del Messico - non si giocava qui dal 2019 -, dove Miami e San Antonio hanno duellato davanti a più di 20.000 spettatori. Sono stati gli Spurs a partire nel migliore dei modi, ma gli Heat hanno serrato il gioco in difesa vincendo 110-101.