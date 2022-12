Nba, Banchero super: Orlando batte Boston. Vincono anche Nets e Warriors

È un Paolo Banchero da urlo quello che sul parquet del TD Garden trascina alla vittoria Orlando contro Boston (95-92). L'italiano marchia con 31 punti, 22 dei quali nel primo tempo, il quinto successo consecutivo dei Magic, costringendo i Celtics alla quarta sconfitta nelle ultime cinque. Nelle altre gare della notta Nba hanno brillato diverse stelle: da LeBron James a Nikola Jokic : il primo mette a referto 33 punti e serve l'assist per il canestro che regala la vittoria ai Los Angeles Lakers che, seppur privi dell'infortunato Anthony Davis, battono (119-117) i Washington Wizards, il secondo invece ha portato al successo i Denver Nuggets, che hanno piegato gli Charlotte Hornets per 119-115. Tripla doppia incredibile per il serbo: 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist, oltre ai due tiri liberi che hanno chiuso il match a 13 secondi dalla fine.

Durant e Irving super, Poole guida i Warrios alla vittoria

Sugli scudi anche il duo composto da Durant e Irving, 81 punti in coppia: 43 per il primo e 38 per il secondo nel successo dei Brooklyn Nets sul campo dei Detroit Pistons per 124-121. Inutili ai fini del punteggio i 26 punti di Bojan Bogdanovic. Sono tornati alla vittoria, poi, i Golden State Warriors, privi dell'infortunato Stephen Curry ma capaci di imporsi a domicilio sui Toronto Raptors per 126-110 con Jordan Poole a quota 43. Infine, i Chicago Bulls sono sprofondati contro i Minnesota Timberwolves (150-126), mentre i New York Knicks hanno vinto la settima partita consecutiva, passando sul campo degli Indiana Pacers per 109-106.

Nba, ecco tutti i risultati

Boston Celtics - Orlando Magic 92-95

Indiana Pacers - New York Knicks 106-109

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 121-124

Toronto Raptors - Golden State Warriors 110-126

Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 150-126

Denver Nuggets - Charlotte Hornets 119-115

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 119-117