Antetokounmpo super, Pelicans ko. Banchero cade con Orlando

Altra notte di spettacolo in Nba con un solo protagonista assoluto: Giannis Antetokounmpo che ne segna 42 punti nel super scontro al vertice vinto dai Bucks a New Orleans. Passando agli atleti di casa nostra, Orlando perde in volata ad Atlanta con Banchero decisivo in negativo nel finale. Si ferma così a 6 la striscia di vittorie Magic, battuti dagli Hawks (126-125) in volata al termine di un match in cui Orlando aveva rimontato 13 lunghezze di svantaggio negli ultimi minuti di quarto periodo, portandosi sul +1 e poi beffati dai 2 liberi di Dejounte Murray. Non bastano i 18 punti di un Paolo Banchero da 7/15 dal campo, 4 rimbalzi e 7 assist, che commette il fallo decisivo sull'ultimo possesso e poi sbaglia la tripla del sorpasso. Donovan Mitchell ne mette 23 in 23 minuti nella prima da ex vinta comodamente da Cleveland contro Utah (3 punti di Fontecchio).