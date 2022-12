Nba, Jokic trascina Denver contro Memphis. Bene i Jazz

DENVER (Stati Uniti) - Sono state 5 le partite della notte Nba con il successo dei Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies nel big match della notte. Nikola Jokic ha registrato la seconda tripla doppia consecutiva (6 stagionali) da 13 punti, 13 rimbalzi e 13 assist nella vittoria per 105-91 contro Ja Morant (35 punti e 10 assist). Per Denver un successo doppiamente importante perché porta la franchigia al 1° posto nella Western Conference. Vittoria anche per gli Utah Jazz che vincono a Detroit 126-111 trascinati da Lauri Markkanen (38 punti), per Simone Fontecchio solo 5 minuti con 0/1 dal campo.