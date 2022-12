Nba, i Suns hanno una nuova proprietà: venduti per 4 miliardi di dollari

PHOENIX (Stati Uniti) - Fumata bianca per i Phoenix Suns! La franchigia Nba ha trovato un nuovo proprietario: il miliardario americano Mat Ishbia, 42 anni, presidente e CEO della United Wholesale Mortgage (società nazionale di prestito ipotecario) ha infatti completato l'acquisto delle due franchigie NBA della capitale dell'Arizona, i Phoenix Suns e i Phoenix Mercury (Wnba), per la cifra record di 4 miliardi di dollari. L'ex proprietario Robert Sarver ha commentato in una nota: "Mat è il leader ideale per costruire sul DNA di successo del club (...) e guidare i Suns e Mercury nella prossima era". L'accordo, che vedrà Ishbia e suo fratello Justin diventare proprietari di maggioranza, richiede ancora l'approvazione della Lega per essere pienamente convalidato. Sarver era stato bandito dalla Nba per un anno e condannato a pagare 10 milioni di dollari dopo una clamorosa polemica innescata dalle sue dichiarazioni razziste e misogine, con episodi di bullismo nei confronti dei dipendenti e, di conseguenza, costretto a mettere in vendita i Suns e le Mercury.