Banchero show, Orlando torna a vincere. Brooklyn asfalta i Warriors

Un super Paolo Banchero trascina gli Orlando Magic alla vittoria sugli Houston Rockets per 116-110 con 23 punti e e 13 rimbalzi. Il giocatore di origini italiane diventa il terzo nella storia dell'Nba a segnare almeno 20 punti nelle prime 26 partite della carriera, gli altri sue sono Michael Jordan e Zion Williamson. Nelle altre partite della notte, netto successo dei Brooklyn Nets per 143-113 sui Golden State Warriors con 23 punti di Kevin Durant.

Ko per Boston e Bucks

Terzo ko consecutivo in casa per i Boston Celtics, battuti dagli Indiana Pacers 117-1212 nonostante i 41 punti di Jayson Tatum. Cadono anche i Milwaukee Bucks contro i Cleveland Cavs per 114-106 nonostante un Giannis Antetokounmpo da 45 punti e 14 rimbalzi. Donovan Mitchell trascina Cleveland con 36 punti. Il solito Luka Doncic con 25 punti, 10 assist e 9 rimbalzi trascina i Dallas Mavericks alla vittoria sui Minnesota Timberwolves per 104-99. Continua, infine, la crisi dei Los Angeles Lakers battuti dai Sacramento Kings 134-120 nonostante i 31 punti e 11 rimbalzi di LeBron James. Domantas Sabonis trascina i Kings con una tripla doppia da 13 punti, 21 rimbalzi e 12 assist.