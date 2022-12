Nba, vincono i Jazz di Fontecchio: Wizards ko

Dopo aver superato in trasferta i Detroit Pistons, Utah batte 120-112 Washington mandando così in visibilio gli oltre 18mila spettatori della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. Nel quintetto di coach Hardy spiccano il duo Beasley-Clarkson, a referto rispettivamente con 25 e 23 punti. Tra gli ospiti, invece, a poco servono i 30 punti con i quali Beal si impone come top scorer del match. Appena 2'46" in campo per l'azzurro Simone Fontecchio: immacolata la casella della 27enne ala piccola pescarese, che ha però strappato applausi con una grande stoppata dimostrando di essere sulla strada giusta verso il pieno recupero dopo essere rimasto ai box per l'infortunio alla caviglia.