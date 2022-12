Nba, Tatum super: i Celtics battono i Bucks. Jokic da urlo, Denver vince all'overtime

L' Nba non si ferma mai e anche nel giorno di Natale la palla a spicchi continua a rotolare sui parquet americani. Il Christmas day ha poi regalato la supersfida tra Boston e Milwaukee . Ad avere la meglio sono stati padroni di casa per 139-119, con i Celtics che hanno allungato a +19 frenando la rimonta degli avversari e costringendo i Bucks alla terza sconfitta di fila dopo quelle rimediate contro Cleveland e Brooklyn. Al TD Garden salgono in cattedra Jayson Tatum e Jaylen Brown che mettono insieme 70 punti, 41 dei quali realizzati solo dal primo. Tra gli ospiti il migliore è il solito Giannis Antetokoumpo con 27 punti.

Nba: Denver vince all'overtime, sorridono anche Warriors e Dallas. Vola Philadelphia

Nonostante l'assenza di Steph Curry, fermato da 5 gare da un infortunio alla spalla, Golden State torna al successo - sette ko nelle ultime nove - e batte 123-109 Memphis. Ja Morant ne mette a referto 36, mentre ai Grizzlies non bastano i 32 di Jordan Poole, poi espulso, e i 24 di Klay Thompson. Tripla doppia da 41-15-15 per Nikola Jokic nella vittoria all'overtime in rimonta di Denver contro Phoenix. Una maratona che ha premiato i Nuggets che si aggiudicano la settima partita sulle ultime otto. Continua il momento magico di Philadelphia che fa otto di fila battendo New York. Joel Embiid (35) e James Harden (29) dominano, mentre ai Knicks non bastano i 35 messi sul tabellino da Julius Randle. Sorride anche Dallas, al terzo successo di fila, che stende 124-115 i Lakers. Nonostante i 38 punti di LeBron James, top scorer della sfida, i Mavericks hanno la meglio soprattutto grazie alle grandi prestazioni di Doncic (32), Wood (30) e Hardaway (26).

Nba, tutti i risultati

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 123-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns 128-125 d1ts

New York Knicks-Philadelphia 76ers 112-119

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 124-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 139-118