Doncic pazzesco: record storico in Nba. Ko i Magic di Banchero, volano Boston e Denver

Per gli appassionati di basket, e in particolar modo di Nba, quella appena trascorsa è stata una giornata storica destinata a rimanere negli annali per tanto tempo. Sì, perché Luka Doncic ha fatto registrare un record pazzesco mettere a referto una tripla doppia da urlo e trascinando i Mavericks a un'incredibile rimonta contro i New York Knicks con uno score di 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Numeri pazzeschi mai registrati prima nella storia di questo sport. Dallas era sotto di 9 lunghezze a 27" dalla fine dei regolamentari contro un avversario privo dell'ex di serata Jalen Brunson (fuori per un infortunio all’anca), uno scenario che fino a oggi aveva portato la bellezza di 13.884 sconfitte e zero vittorie nelle ultime 20 stagioni secondo le statistiche di ESPN Stats & Info. A guidare il miracolo di Dallas è stato proprio lo sloveno, che sotto di 2 a 4" dalla fine ha sbagliato di proposito un tiro libero e dopo una serie rocambolesca di rimpalli si è ritrovato in qualche modo il pallone in mano, segnando al volo il canestro della parità a 1" dalla fine per forzare l'overtime. Ai 53 punti nei minuti regolamentari, Doncic ha aggiunto i sette messi a referto nell'extratime che ha sancito il successo finale dei Mavericks per 126-121. Stanco ma felice ("Mi serve una birra per riprendermi"), Doncic realizza il suo massimo in carriera in termini di punti e rimbalzi e domina anche il dopo-partita con i social invasi di commenti e reazioni che celebrano la sua impresa. I Mavericks vincono anche grazie ai 25 punti di Dinwiddie e ai 19 (con 9 rimbalzi) di Wood, mentre ne fa 11 Hardaway. New York lotta e si arrende soltanto al supplementare (11-6 per i padroni di casa), sorretta dai 33 punti di Grimes, dalle doppie doppie di Randle (29 punti e 18 i rimbalzi) e Robinson (20 e 16).