Nba, Banchero e Fontecchio ko: perdono anche Bucks e Nuggets. Volano i Nets

Vittorie all'overtime, risse: è successo davvero di tutto nelle otto partite Nba giocate nella notte italiana. Nonostante i 15 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di Paolo Banchero, Orlando perde in casa di Detroit, trascinata da Burks e Bey, autori di 60 punti in due. Nel finale del primo tempo incredibile parapiglia con tanto di spinte e pugni che porta all'espulsione di Wagner, Hayes e Hamidou Diallo. Da non escludere ulteriori sanzioni per i componenti delle due panchine, coinvolti nella maxi rissa. Serata amara anche per i Jazz di Fontecchio. L'azzurro resta in panchina e i suoi cadono in casa dei campioni in carica. Non bastano i 29 punti di Markkanen e i 22 di Clarkson, Golden State, nonostante alcune defezioni, su tutte quella di Stephen Curry, ne porta cinque in doppia cifra e conquista la terza vittoria consecutiva. Sconfitta anche per i Bucks. Milwaukee sta attraversando un periodo complicato e incassa così il quarto ko consecutivo perdendo all'overtime in casa dei Bulls. Il quintetto di Budenholzer, nonostante l'ennesima super prova di Antetokounmpo (45 punti, 22 rimbalzi e 7 assist), cade sotto i colpi di DeRozan (42) e LaVine (24).