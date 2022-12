Nba, Doncic straripante e Dallas vince ancora: Houston sconfitta

TEXAS (Stati Uniti) - Luka Doncic non si ferma più e Dallas infila la quinta vittoria di fila nella regular-season dell'Nba. I Mavericks si aggiudicano in scioltezza il derby texano con Houston Rockets per 129-114, grazie al 77 sloveno ancora una volta protagonista con l'ottava tripla doppia stagionale. Dopo il record contro New York questa volta sono 35 punti, 12 rimbalzi e 13 assist: pazzesco. Successo casalingo per i Boston Celtics, che si impongono sui Los Angeles Clippers per 116-110 con 29 punti a testa di Brown e Tatum. Intanto arriva il verdetto per gli Orlando Magic, la squadra di Paolo Banchero, dopo la rissa furibonda di Detroit con la sospensione di ben nove giocatori. Questi tutti gli altri risultati della notte: Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 121-113; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 135-126; Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 106-119; San Antonio Spurs-New York Knicks 122-115.