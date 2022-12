Nba, super LeBron trascina i Lakers. Ai Magic non basta Banchero

Super LeBron James . La superstar dei Los Angeles Lakers , nel giorno del suo 38° compleanno, ha trascinato con una gara pazzesca la sua squadra alla vittoria contro gli Atlanta Hawks totalizzando 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sfiorando una tripla doppia leggendaria. Prima della gara di Atlanta LeBron viaggiava a 27.8 punti di media, nono in Nba. Contro gli Hawks è esploso in un giorno speciale per lui diventando solo il 4° giocatore di quell'età a segnare almeno 45 punti. Come Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Jamal Crawford .

Fontecchio in panchina, Banchero da 21 punti

Vittoria esterna dei Washington Wizards su Orlando per 100-119. Ai Magic non bastano i 28 punti di Franz Wagner e i 21 punti di Paolo Banchero. Successo interno invece per i Chicago Bulls sui Detroit Pistons per 132-118 come i Milwaukee Bucks, che piegano i Minnesota Timbervoles col punteggio di 123-114: Giannis Antetokpumpo protagonista assoluto con 43 punti e 20 rimbalzi. I Sacramento Kings vincono in casa sugli Utah Jazz per 126-125, in panchina per tutta la durata della partita Fontecchio. Nella Western Conference i New Orleans Pelicans battono i Philadelphia 76ers per 127-116 mentre i Denver Nuggets vincono contro Miami Heat per 124-119 e i Golden State Warriors prevalgono sui Portland Trail Blazers per 118-112.