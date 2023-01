Nba, Doncic regala un altro show: 51 punti e vittoria a San Antonio

SAN ANTONIO (Stati Uniti) - Luka Doncic chiude il 2022 con la terza prestazione stagionale da 50+ punti nel successo esterno dei suoi Dallas Mavericks a San Antonio per 126-125 . Lo sloveno ha realizzato 51 punti (22 nel solo 1° quarto) tirando 18/29 dal campo in una partita dove è stato decisivo l'1/2 dalla lunetta di Jones (Spurs) a 4". Doncic è diventato l'8° giocatore nella storia a registrare almeno 3 gare da 50+ punti in singola stagione raggiungendo: LeBron James , Kobe Bryant , Michael Jordan , Kareem Abdul-Jabbar , Rick Barry , Nate Archibald e Wilt Chamberlain .

Gli highlights di Dallas-San Antonio

Haliburton batte i Clippers, Nets sono 11 vittorie filate!

Paul George realizza 45 punti ma i Clippers perdono ad Indianapolis 131-130 contro un mostruoso Tyrese Haliburton da 24 punti e 10 assist autore di 18 punti nel 4° periodo! I Brooklyn Nets archiviano la pratica Hornets 123-106 con Kevin Durant da 23 punti e Kyrie Irving 28 portando ad 11 la striscia di vittorie consecutive mentre tornano al successo i Cavaliers (dopo 3 ko consecutivi) vincendo di misura a Chicago per 103-102 grazie ai 23 punti di Caris LeVert. New York vince in scioltezza a Houston 108-88 trascinata dalla doppia doppia di Julius Randle (35 punti e 12 rimbalzi).

Morant trascina Memphis, Herro batte sulla sirena i Jazz

Ja Morant si carica sulle spalle i Grizzlies (32 punti) e vince contro New Orleans 116-101. Detroit passa a Minnesota 116-104 con 7 giocatori in doppia cifra guidati dai 28 di Bojan Bogdanovic mentre nessun problema per Philadelphia ad Oklahoma City (115-96) con tripla doppia di Joel Embiid da 16 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Infine uccesso sulla sirena per i Miami Heat che sbancano Salt Lake City 126-123 con Tyler Herro (29 punti) eroe della partita: sua la tripla all'ultimo secondo per il successo dei suoi.