Nba, Jokic scatenato manda ko i Celtics, cadono anche i Bucks

Serata di Nba nel nome di Nikola Jokic: il serbo ha trascinato i Nuggets contro i Celtics nella gara vinta 123-111 con i suoi 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, consegnando così a Denver la loro settima vittoria nelle ultime otto gare. Stessa sorte per i Memphis Grizzlies che superano i Sacramento Kings per 118-108 grazie ai 35 punti di Ja Morant. Senza Antetokounmpo, Holiday e Middleton, i Milwaukee Bucks cadono in casa contro i Washington Wizards che si impongono 95-118: decisivi i 26 punti di Rui Hachimura e la tripla doppia di Kyle Kuzma.