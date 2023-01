Nba, Mitchell show con i Cavaliers: 71 punti! Lebron trascina i Lakers

E' Donovan Mitchell l'uomo copertina della notte con una prestazione da record e che resterà nella storia Nba. 71 punti nel match vinto dai Cavaliers all'overtime contro i Bulls per 145-134 dopo un tempo supplementare, tirando 22/34 dal campo, 7/15 dall'arco, 20/25 ai liberi, aggiungendo anche otto rimbalzi e ben 11 assist in 50 minuti di gioco. La guardia di Cleveland mette a referto l'ottava prestazione all-time per numero di punti (al pari di quella di David Robinson con gli Spurs nel 1994 e Elgin Baylor con i Lakers nel 1960), facendo registrare il massimo score in Nba dagli 81 punti realizzati da Kobe Bryant nel gennaio del 2006. Sorride anche LeBron James che ne segna 43 punti nel successo dei Lakers a Charlotte per 121-115, portandosi a -500 dal record di Kareem Abdul-Jabbar.